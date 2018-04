Reunião que inclui Michel Temer custa R$ 85 mil em Lima

O presidente Michel Temer se reunirá nesta sexta (13) com empresários que investem no Brasil e integram a delegação da Câmera de Comércio dos EUA às margens da oitava edição Cúpula das Américas, em Lima. A reportagem apurou que a taxa para participar do grupo da Câmara é de US$ 25 mil (cerca de R$ 85 mil). O valor não inclui passagem, hospedagem nem alimentação.

A Câmara fez circular um convite para o encontro com o brasileiro ("uma oportunidade única para altos executivos aprenderem mais sobre o governo brasileiro e suas expectativas") e deve promover encontros similares com Raúl Castro, ditador de Cuba, e outros líderes da região.

Cassia Carvalho, diretora executiva do Conselho de Negócios Brasil-EUA, que promove o encontro, afirmou que o preço de US$ 25 mil é incorreto e não revelou o valor que, segundo ela, constitui doação. Mas a reportagem apurou que os empresários receberam emails em que a câmara especificava os US$ 25 mil para integrar a delegação.

Carvalho não disse quem vai à reunião: "São multinacionais americanas que estão no Brasil e têm interesse em compreender mais o país".

Temer discursará neste sábado (14) na plenária da cúpula, cujo tema é "Governança Democrática frente à corrupção", em um momento em que a reforma da casa de uma de suas filhas é investigada pela Polícia Federal sob suspeita de ter sido bancada com propina da JBS, como mostrou reportagem da Folha de S.Paulo.

A única reunião bilateral em sua agenda é com o hondurenho Juan Orlando Hernández. Já o argentino Mauricio Macri se reunirá com o vice dos EUA, Mike Pence, o premiê canadense, Justin Trudeau, e o colombiano Juan Manuel Santos.

Folhapress