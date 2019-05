Renault faz ‘Caverna do Dragão’ para campanha de carro de aventura

A Renault resgatou um desenho que marcou a infância de muita gente e fez mais um capítulo de "Caverna do Dragão". Com o conceito "Deixe o impossível para trás", a marca francesa usou a série animada para a promoção do modelo Kwid Outsider.

A campanha lançada pela agência DPZ&T lançada na quinta (23) traz as aventuras dos jovens Hank, Sheila, Diana, Bobby, Eric e Presto em um reino fantasioso com o Mestre dos Magos e o Vingador.



Foto: Divulgação/Renault

Na dublagem de Vingador, por exemplo, a Renault ainda contou com o ator Orlando Drummond, que fez o trabalho de voz original na saga.

O filme foi gravado na Argentina, perto da fronteira com Bolívia e Chile, e tem como inspiração "O Senhor dos Anéis", "O Hobbit" e "Game of Thrones".

"Esta é uma campanha com um forte componente emocional, pois mexe com a memória afetiva do brasileiro. Estamos resgatando uma série que as pessoas amam e transformando a animação em personagens de carne e osso", diz Rafael Urenha, chefe de comunicação da DPZ&T.

Amon Borges - Folhapress