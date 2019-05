Rede de fast food realiza Dia Drive em Teresina

Sabia que o primeiro Drive-Thru do McDonald´s no Brasil foi inaugurado há 35 anos, em São Paulo? São mais de três décadas oferecendo o serviço de qualidade aos motoristas, que encontram conveniência, comodidade e seus sanduíches favoritos em um só lugar. Em 2019, a comemoração também vem associada à terceira edição do Dia Drive, que acontece nesta quinta-feira (30) com ações especiais: na compra de qualquer McOferta o cliente poderá levar um McFlurry por apenas R$ 2,90. Além disso, quem acessar o aplicativo conseguirá resgatar cupons de desconto para a compra de um McShake + McNuggets (6 unidades) por R$ 14,90*.

O #PassaNoDrive já é rotina para diversos motoristas. Em 2018, mais de 58 milhões de pessoas foram atendidas nos cerca de 430 restaurantes com Drive-Thru no país. O Drive campeão de visitas é do restaurante no Rio Grande do Sul, que fica na Rua São Manoel, em Porto Alegre – no ano passado, ele recebeu cerca de 340 mil veículos.

“Popularizamos o conceito Drive-Thru no Brasil e nossa operação mostra a grandiosidade do serviço hoje, pois atendemos o equivalente a 1/4 da população brasileira apenas no ano passado. Por isso, reforçar a conveniência que o Drive traz para o consumidor é muito importante para nós. Convidamos a todos a fazerem parte da ação em nossos restaurantes e desfrutarem de uma refeição com produtos de qualidade e, acima de tudo, sem abrir mão da comodidade”, declara Ricardo Guedes, Diretor Regional de Operações.

Conheça algumas curiosidades do Drive-Thru do McDonald’s:

Nos últimos dois anos, o Drive da Avenida Silva Só, em Porto Alegre, foi o que recebeu mais veículos no país.

Em outubro de 2018, McDonald´s e Sem Parar iniciaram uma parceria de sucesso. Por ela, os motoristas que possuem o sistema de pagamento automático instalado no carro conseguem realizar a compra de forma ainda mais rápida e prática. Todos os Drive-Thru da rede no estado de São Paulo já possuem essa comodidade. Em breve, a novidade deve chegar a outros mercados. É só aguardar!

O maior Drive-Thru da América Latina, em área construída, é o da rua Henrique Schaumann, em São Paulo. O restaurante possui pista dupla e é uma opção para os clientes escaparem do trânsito da cidade para realizar seus pedidos de maneira ainda mais ágil.

