Quatro orientações antes de pedir um aumento de salário

Todos os profissionais almejam ter um melhor salário, porém em momento de crise essa expectativa se reduz, sendo considerado muito difícil atingir esse objetivo, mas não impossível.

Segundo o diretor executivo da Bazz Estratégia em RH, Celso Bazzola, a solicitação de aumento pode ser tentada mesmo nesse momento, desde que se estabeleça uma estratégia prévia.

“O profissional deve ter em mente que a conquista deve estar ligada aos resultados obtidos. Respeitando a política salarial e o momento da empresa. Ter a sensibilidade para requerer este reajuste e saber o melhor momento torna-se fundamental, se deve criar um ambiente de ganha a ganha”, explica.

Dentre os motivos que podem potencializar as chances de um aumento estão o desenvolvimento e formação, tempo de trabalho, desempenho. Porém, para Bazzola, um dos pontos importantes é a avaliação pelo resultado. Isto é, o quanto a atuação do trabalhador agrega ao resultado da empresa, tendo a capacidade de alinhar desempenho profissional e integração proativa ao grupo. Veja algumas orientações que Celso Bazzola preparou sobre o tema:





O profissional deve mostrar-se preparado para os desafios tanto tecnicamente como comportamental - Foto: Divulgação

Hora certa

Normalmente, as empresas tem suas políticas de remuneração e carreira, assim, em vez de pensar no melhor momento, se deve pensar que cada ação e resultado pode tornar proporcionar o melhor momento para o pedido. O profissional se deve mostrar preparado para os desafios tanto tecnicamente como comportamental, se mostrando apto às oportunidades. Geralmente, o crescimento da empresa no que você teve contribuição, se torna o melhor momento. Mas se deve respeitar e conhecer as políticas da empresa que nortearão esse pedido.

Como lidar com o superior

Sempre uma conversa sobre reajustes salariais deve ser realizada em momentos oportunos, com locais adequados e de preferência de maneira bem amigável. O debate deve ser de forma transparentes, onde as partes expõem sua visão e necessidades garantindo a possibilidade do feedback para se chegar a um consenso seja lá qual for.

Pontos importante é ter clareza nos objetivos, sem deixar de ser flexível. Também é fundamental a confiança, tanto na hora de pedir, tanto na relação com o superior, independente do resultado do pedido, passe uma imagem profissional. Lembrando que os valores devem seguir os padrões do mercado.

Lidando com promessas

Muitas vezes o resultado da conversa serão promessas, mas como fazer com que essas sejam respeitadas? Sempre se deve cumprir promessas profissionais, porém, é necessário levar em conta o momento da empresa. O que pode parecer fácil hoje amanhã pode se tornar impossível. Portanto, faça a sua parte no sentido de resultados, desempenhos, posturas e se atente a prazos e ao que foi prometido.

Ponto importante é documentar o que foi acordado, o que facilmente pode ser feito por meio de e-mail, com o detalhamento do proposto, pois há um documento assegurando o acordo da negociação. Caso as promessas não sejam respeitadas é importante a realização de uma conversa mais franca, analisando os motivos. Se houver persistência no ato de não cumprimento, se deve avaliar uma possível mudança de rumo profissional

Desculpas e ameaças

A crise não é motivo para voltar atrás, mas pode ser para repensar as bases negociadas, nos períodos de dificuldades a flexibilidade é parte fundamental da habilidade profissional. Se a empresa está em dificuldade se deve repensar reajustes salariais e o profissional deve estar pronto e aberto para novos posicionamentos.

Jornal O Dia