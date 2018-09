Produção e produtividade de soja batem recordes no Piauí, diz Conab

A safra de soja no Piauí traz este ano números considerados recordes para a cultura no estado. Os números do último levantamento da safra 2017/18 de grãos, divulgado nesta terça-feira (11) pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), destaca que a produção e a produtividade alcançaram aumentos de mais 20%.



Nesta safra, a produção total de grãos no Piauí também foi recorde, chegando pela primeira vez a 4 milhões de toneladas. O aumento foi de 17%, com participação de produtos como milho (1,4 milhão t), arroz (118,2 mil t), feijão (93,6 mil t) e caroço de algodão (15,8 mil t).

A colheita de soja, maior responsável pelos bons resultados, deve alcançar mais de 2,5 milhões de toneladas, com crescimento de 23,9%, e produtividade de 3.573 kg/ha, com elevação de 21% em comparação com 2016/17. Também a área cresceu 2,4%, alcançando a marca de 710 mil hectares.

As razões para esses incrementos devem-se ao retorno de áreas antes ocupadas pelo milho na safra passada. As lavouras também apresentaram boa qualidade dos grãos, mesmo com a diminuição do acumulado de chuva nas regiões no período de plantio.

Segundo o levantamento da Conab, houve ainda pouca incidência de pragas e doenças, permitindo controle relativamente fácil nas aplicações dos defensivos, além da utilização plena de tecnologia no cultivo. A lavoura da leguminosa já está finalizada em todo o estado.

