Equipes da Polícia Rodoviária Federal fizeram, na tarde desta sexta-feira (25), a escolta de três caminhões-tanque até o Aeroporto Petrônio Portela, na zona norte de Teresina. Os caminhões levavam combustível aeronáutico que é utilizado para abastecer aviões. A operação envolveu equipes da PRF de Teresina e Caxias.



PRF escolta três caminhões para levar combustível ao aeroporto. (Foto: Jailson Soares/O Dia)



Segundo a PRF, a superintendência da Infraero solicitou a escolta policial através de ofício para evitar o desabastecimento de combustível no Aeroporto de Teresina. Somente hoje, dois voos foram cancelados na capital por falta de combustível aeronáutico.

Três viaturas da Polícia Rodoviária Federal fizeram a escolta dos caminhões. (Foto: Jailson Soares/O Dia)



A medida foi necessária por conta do bloqueio feito pelos caminhoneiros em diversos pontos da rodovia que liga o Maranhão ao Piauí. Três viaturas da Polícia Rodoviária Federal fizeram a escolta dos caminhões, que vieram pela BR-316, passando pelo Posto Fiscal da Tabuleta, na zona sul da capital.



PRF escolta três caminhões para levar combustível ao aeroporto. (Foto: Jailson Soares/O Dia)



Os caminhões saíram de São Luís do Maranhão e ficaram retidos em Caxias. A escolta chegou ao aeroporto de Teresina por volta das 15h30.









Postos estão sem combustível

No 6º dia de greve dos caminhoneiros, que paralisaram suas atividades em resposta à alta do diesel, a crise do abastecimento se intensifica e setores de vendas e serviços já sentem os efeitos disso. Devido à greve, vários postos de Teresina já estão sem combustível.

Postos fecham por falta de combustível (Foto: Jailson Soares/O Dia)

Três deles estão localizados na Av. Nossa Senhora de Fátima, zona leste de Teresina e um está localizado na Avenida João XXIII. Neste último, a gasolina está em falta desde a tarde de ontem (25). Por conta disso, somente as bombas de diesel estão funcionando.

Com medo do desabastecimento e dos altos preços da gasolina, vários motoristas optaram por encher o tanque nesta sexta-feira (25), é o caso do analista Bruno Silva. "Eu fui abastecer e o frentista me falou que a partir de amanhã o litro da gasolina vai custar mais de R$ 5, por isso resolvi encher logo o tanque, para não ficar no prejuízo", afirma.









Cícero Portela, Nathalia Amaral e Ananda Oliveira