Prévia da inflação oficial fica em 0,14% em maio, diz IBGE

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 15 (IPCA-15), que calcula a prévia da inflação oficial, registrou taxa de 0,14% em maio. O índice é inferior às prévias de abril deste ano (0,21%) e de maio de 2017 (0,24%).

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o IPCA-15 acumula taxas de inflação de 1,23% no ano e de 2,7% em 12 meses.

O principal impacto na prévia da inflação de maio veio do grupo de despesas saúde e cuidados pessoais, que teve alta de preços de 0,76% no período. A pressão foi exercida pelos itens planos de saúde (1,06%) e remédios (1,04%).

Outro grupo de despesas com impacto importante foi habitação, com taxa de inflação de 0,45% na prévia de maio, puxada pela energia elétrica, que, com alta de preços de 2,18%, foi o item com maior reflexo individual no IPCA-15.

Transportes, por outro lado, foi o grupo de despesas que mais ajudou a frear a inflação, com queda de preços de 0,35%, resultado influenciado pelo preço do etanol, que caiu 5,17%, e as passagens aéreas, que recuaram 14,94%.

Os alimentos e bebidas também tiveram deflação (queda de preços), de 0,05%, assim como os artigos de residência (0,11%).

Agência BrasilValéria AguiarVitor Abdala