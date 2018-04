Pressionada por tensões, índices da China têm pior semana em um mês

Os mercados acionários da China recuaram nesta sexta-feira e registraram a pior semana em um mês, em meio a preocupações sobre as tensões comerciais entre a China e os Estados Unidos. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 1,34 por cento, enquanto o índice de Xangai teve queda de 1,47 por cento.

Na semana, o CSI300 caiu 2,9 por cento, enquanto o índice de Xangai perdeu 2,8 por cento, ambos registrando sua pior semana desde o final de março. A cautela prevaleceu nesta sexta-feira uma vez que persistiam as preocupações sobre o impasse comercial entre a China e os Estados Unidos.

A proibição à venda de componentes de empresas norte-americanas à chinesa ZTE aumentou as tensões entre as duas maiores economias do mundo no momento em que ambos os países já ameaçaram um ao outro com dezenas de bilhões de dólares em tarifas. O Tesouro dos EUA está avaliando maneiras de restringir investimentos chineses nos Estados Unidos invocando uma lei de poderes emergenciais e antecipando algumas reformas de revisão de segurança para aquisições corporativas, disse uma autoridade do Tesouro na quinta-feira.



Ilustrativa. Foto: Reprodução

Contrariando a tendência geral, as empresas de semicondutores da China subiram à medida que Pequim busca acelerar os planos de estímulos a produção de chips.

No restante da região, os mercados também recuaram depois que um alerta da Taiwan Semiconductor sobre a queda na demanda por smartphones pesou sobre o setor de tecnologia e os altos preços do petróleo provocou temores sobre a inflação. O índice MSCI, que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, tinha queda de 1,21 por cento às 7:48 (horário de Brasília).

Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,13 por cento, a 22.162 pontos. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,94 por cento, a 30.418 pontos.

Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 1,47 por cento, a 3.071 pontos. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 1,34 por cento, a 3.760 pontos.

Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,39 por cento, a 2.476 pontos. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 1,75 por cento, a 10.779 pontos.

Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,70 por cento, a 3.573 pontos. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,21 por cento, a 5.868 pontos.

