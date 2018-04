Preço da gasolina volta a subir e encerra março em R$ 4,20, diz ANP

O preço médio do litro de gasolina voltou a subir na semana passada e encerrou o mês de março a R$ 4,20. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (2) pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e se referem aos preços dos combustíveis na semana anterior. De acordo com o levantamento semanal da agência, gasolina passou de R$ 4,198 para R$ 4,20 em uma semana, uma variação de 0,05%.



Foto: ANP

O valor representa uma média calculada pela ANP, que verifica os preços em diversos municípios. Eles, portanto, podem variar de acordo com o local. Na semana passada, a ANP consultou o preço da gasolina em 5.789 postos de combustível em todo o país.

Diesel, etanol e gás de cozinha

A ANP também divulga a variação de preços de outros combustíveis, como o diesel, o etanol e o gás de cozinha.

O diesel teve seu preço medio elevado de R$ 3,378/litro para R$ 3,391. O etanol subiu de R$ 3,033 para R$ 3,048. O botijão de 13 kg de gás de cozinha aumentou de R$ 66,74 para R$ 66,77.

G1