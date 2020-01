Planejamento é fundamental para aquisição do tão sonhado imóvel

Ano novo é sinônimo de planos e metas novas. Para boa parte das pessoas, adquirir a casa ou apartamento é uma importante conquista, por isso é fundamental organização financeira, planejamento adequado e auxílio de profissionais capacitados. Quanto antes começar a planejar, e com o direcionamento correto, melhor e mais rápido suas metas serão alcançadas.



O mercado tem aumentado as facilidades, como ao reduzir a taxa Selic (Sistema Especial de Liquidação e Custódia) para 5%. Esse e outros fatores têm propiciado condições cada vez mais favoráveis para aquisição do tão sonhado imóvel. De acordo com dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), no segundo semestre de 2019, as vendas de imóveis tiveram um aumento de 16% quando comparado ao mesmo período no ano anterior. Já em relação ao semestre, o aumento atingiu a marca de 12,1%.

Barreto Neto, perito e especialista em imóveis, ressalta que é fundamental avaliar bem antes de investir

Para que tudo ocorra com segurança e de forma confortável, especialistas no ramo afirmam que é preciso planejar com cautela. Barreto Neto, perito e especialista em imóveis, ressalta que é fundamental avaliar bem antes de investir e conhecer todos os fatores que englobam o processo de aquisição do imóvel, já que a dívida será de longo prazo.

“Quem deseja realizar a compra, também precisa visualizar o investimento para além do financiamento. O recomendável é que para maior seguridade, os planos também envolvam acúmulo de capital para dar entrada no imóvel desejado. Logo após confirmar que o ambiente é o ideal para você, juntamente com o profissional que poderá lhe fornecer todas as informações, é fundamental fazer uma criteriosa avaliação para verificar se toda a parte burocrática está regulamentada”, explica o corretor.

Nesse processo, é imprescindível escolher excelentes profissionais do segmento para dar todo o suporte necessário. Com a recuperação do mercado, as perspectivas para os próximos anos são muito positivas.