Piauienses pagaram mais de R$ 14 bilhões em imposto em 2019

Os piauienses pagaram R$ 14,17 bilhões em impostos durante todo o ano de 2019. A estimativa é do ‘Impostômetro’, mantido pela Associação Comercial de São Paulo, e reflete a arrecadação de tributos federais, estaduais e municipais no período de 01 de janeiro e 31 de dezembro do ano passado.



(Imagem: Reprodução/Impostômetro)





Se comparada com 2018, a arrecadação do ano passado apresentou um crescimento de aproximadamente 10%. Em 2018, o Piauí arrecadou algo perto de R$ 12,85 bilhões.

Ainda de acordo com a plataforma, a arrecadação do Piauí correspondeu à 0,45% do total da arrecadação no Brasil.

A cidade de Teresina foi que apresentou maior índice de arrecadação, entre os 224 municípios piauienses. De janeiro à dezembro de 2019, a capital teve uma arrecadação de pouco mais de R$ 605 milhões, de acordo com o ‘Impostômetro’.

Brasil

Já os brasileiros pagaram no ano passado aproximadamente R$ 25,04 trilhões. De acordo com o ‘Impostrômetro’, o brasileiro trabalhou em média 153 dias no ano passado apenas para paga impostos.

Natanael Souza