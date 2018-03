Petrobras vai buscar alternativas para vender Liquigás após decisão do Cade

A Petrobras analisará imediatamente alternativas para desinvestimento de sua subsidiária de gás de cozinha Liquigás, após a venda do ativo para a Ultragaz ter sido vetada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), informou a estatal em fato relevante nesta quinta-feira.

A Petrobras informou ainda que deve receber da Ultragaz 286,2 milhões de reais referente a multa total pela rescisão do contrato de compra e venda. Em outro fato relevante, a Ultrapar Participações, dona da Ultragaz, confirmou o pagamento da multa assim que a decisão do Cade seja publicada no Diário Oficial da União (DOU).

O Cade vetou na véspera a aquisição de 100 por cento da Liquigás pela Ultragaz, por entender que a operação traria riscos negativos para os consumidores em função da concentração de mercado.

