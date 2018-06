Petrobras reduz em 0,45% o preço da gasolina na refinaria

A Petrobras anunciou hoje (6) uma nova redução do preço da gasolina nas refinarias de todo o país, a terceira queda consecutiva.

Segundo o site da estatal, o preço da gasolina passará a custar, a partir de amanhã (7), R$ 1,9617, 0,45% inferior ao preço que vigorava no dia de hoje, de R$ 1,9706.

Desde a última alta, anunciada para o dia 2 de junho, o preço da gasolina nas refinarias já caiu 2,45%. Mas condutores de veículos ainda sofrem com preço elevado do litro dos combustíveis, que tiveram altas expressivas ao longo dos últimos meses.

Os preços da gasolina e do diesel no país passaram a variar com mais frequência depois que a Petrobras decidiu adotar uma política de preços baseada no mercado externo, o que faz com que fatores como o valor do barril de petróleo e a cotação do dólar influenciem no valor do litro dos combustíveis.

Agência BrasilFernando FragaNielmar de Oliveira