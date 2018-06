Petrobras eleva preço da gasolina nas refinarias pela segunda vez dois dias

A Petrobras anunciou que aumentou o preço da gasolina nas refinarias para R$ 2,0113 a partir deste sábado (2), o que representa um aumento de 2,25%.

A última alta veio em 31 de maio, quando o preço subiu de R$ 1,9526 para R$ 1,9671 .

Com a política de preços atual praticada pela Petrobras, os reajustes no preço da gasolina são diários, com base no valor praticado no mercado internacional.

A política foi questionada pelo governo e pelo Congresso durante a paralisação de caminhoneiros, na semana passada, o que levou ao pedido de demissão de Pedro Parente, presidente da estatal.

O preço do diesel, por outro lado, está congelado em R$ 2,0316, parte do pacote de medidas que Temer cedeu aos caminhoneiros.

