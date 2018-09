Petrobras aumenta valor do diesel em 13% e gasolina em 1,53%

O valor do combustível está mais caro a partir desta sexta-feira (31) para os consumidores piauienses. Isso porque a Petrobras anunciou um novo aumento no valor do diesel e da gasolina nas refinarias de todo o país. Com o reajuste, o preço do diesel aumentou de R$ 2,0065 para R$ 2,2592, um aumento de 13%.



Foto: Moura Alves/ODIA



Nesta quinta-feira (30), Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) já havia anunciado a nova tabela com os preços de referência para a comercialização do diesel no Brasil. Esse é o primeiro aumento no valor do diesel desde o mês de junho, quando ocorreu a greve dos caminhoneiros.

Por causa da greve, o preço do combustível foi congelado nas refinarias, devido a acordo firmado entre o governo federal e a categoria, com o intuito de por fim à greve que paralisou o Brasil. Os novos preços do diesel estarão vigentes de 31 de agosto a 29 de setembro de 2018.

Segundo a ANP, os novos valores “refletem os aumentos dos preços internacionais do diesel e do câmbio no último mês”.

Gasolina

Já a gasolina sofreu um aumento de 1,53% por litro, passando de R$ 2,1375 para R$ 2,1704. Esse é o valor mais caro cobrado pelo preço do litro da gasolina desde junho do ano passado, quando a Petrobras mudou a sua política de preços e passou a acompanhar as oscilações do preço da commoditie no mercado externo. Em Teresina, o valor nas bombas de combustível já ultrapassa os R$ 4,50.

A Petrobras lembra que, “os preços médios informados consideram a média aritmética nacional dos preços à vista, sem encargos e sem tributos, praticados na modalidade de venda padrão nos diversos pontos de fornecimento, que variam ao longo do território nacional, para mais ou para menos em relação à média. Essa variação pode ser de até 12% para gasolina A”.

Nathalia Amaral, com informações da Agência Brasil.