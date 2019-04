Petrobras aumenta preço do diesel em 5,7%

A Petrobras anunciou nesta quinta (11) aumento de 5,7% no preço do diesel para esta sexta (12). É o primeiro reajuste após 20 dias sem alterações, apesar de alta nas cotações internacionais do produto.



Nesse período, sob ameaça de nova greve dos caminhoneiros, o governo pediu à estatal mudanças em sua política de preços para o diesel, que desde o dia 26 de março passou a respeitar prazos mínimos de 15 dias sem reajustes.

A medida foi criticada pelos próprios caminhoneiros, que têm como principal reivindicação maior fiscalização sobre a tabela dos fretes mínimos. E foi vista com desconfiança pelo mercado ao indicar ingerência política na estatal.

Embora a Petrobras negue interferência do governo, o presidente Jair Bolsonaro chegou a parabenizar o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, pela mudança na política de preços da estatal.

Nesta sexta, o litro do óleo diesel sairá das refinarias da empresa a R$ 2,2662, contra os R$ 2,1432 vigentes desde 22 de março. A gasolina será mantida em R$ 1,9354 por litro - valor cobrado desde o último dia 5.

Folhapress