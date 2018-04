ONU, Anatel e Happy Code trazem evento de inclusão da mulher na TI

Uma ação para promover igualdade de gênero e a inserção das mulheres nas áreas da tecnologia da informação e comunicação acontecerá no dia 25 de abril, em Brasília. A iniciativa Dia das Meninas na área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), comemorada globalmente todos os anos, será desenvolvida por uma parceria que reúne a Anatel, a ONU e a Happy Code.

Girls in tech. Foto: Reprodução/ Canaltech

O intuito do evento é capacitar mulheres e garotas, incentivando-as nas carreiras de TIC, aumentando, assim, a diversidade nas empresas tech. A desigualdade de gênero, segundo a União Internacional de Telecomunicações (UIT), tem impacto não apenas na hora em que as profissionais do gênero feminino decidem o rumo de suas carreiras, mas também a forma que as mulheres e garotas experimentam a internet. De acordo com a UIT, atualmente há 260 milhões de internautas mulheres a menos que os usuários da rede de gênero masculino.

Até a edição de 2017, mais de 300 mil garotas e mulheres participaram da iniciativa nas mais de 9 mil celebrações que ocorreram em 166 países. Na edição de 2018 no Brasil, a Happy Code trará para o público diversas atividades como robótica, apps, jogos, Internet das Coisas (IoT), entre outras.

Terra