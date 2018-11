Odebrecht anuncia o não pagamento de juros

A Odebrecht anunciou nesta segunda-feira (26) o não pagamento dos juros de dívida vencidos há um mês e deve preparar uma reestruturação.

Em nota, a empresa informa que contratou serviços de assessoria de Moelis & Company e Cleary Gottlieb Steen & Hamilton e E.Munhoz Advogados.

O não pagamento, segundo a empresa, visa preservar a liquidez da OEC (Odebrecht Engenharia & Construção), segundo o comunicado.

"Esta é uma decisão em linha com as normas e práticas do mercado financeiro e ao mesmo tempo em que se busca a melhor posição para dar sustentabilidade e expandir os negócios", disse em nota.

A empresa diz ainda que o objetivo da medida foi priorizar a aplicação dos recursos em caixa na atividade operacional e na conquista de novos contratos, e que isso inaugura uma "nova etapa" de sua retomada empresarial.

Folhapress