Nova greve exige redução de preços do gás de cozinha e dos combustíveis

Uma nova manifestação que teve início nesta quarta-feira (30) deve interferir no setor de abastecimento mais uma vez. Os trabalhadores da Petrobras fazem paralisação de advertência de 72 horas e exigem a redução dos preços do gás de cozinha e dos combustíveis. Além disso, o movimento grevista posiciona-se contra a privatização da empresa e pede a saída imediata do presidente, Pedro Parente.



No Piauí, o protesto dos petroleiros não provoca efeito direto, pois não há servidores da Petrobras atuando no estado.

Para os manifestantes, a atual política de reajuste dos derivados de petróleo, que fez os preços dos combustíveis dispararem, é reflexo direto do maior desmonte da história da Petrobras. Eles acreditam também que Pedro Parente e Michel Temer intensificam a crise ao convocar as forças armadas para ocupar as refinarias.

Nayara Felizardo