Nike afirma que sanções dos EUA impedem fornecimento de chuteiras ao Irã

De acordo com reportagem do jornal americano The Washington Post, as sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos a repúblicas islâmicas vão afetar a seleção iraniana de futebol durante a Copa do Mundo.

Isso porque a Nike teve de interromper o fornecimento de material esportivo à equipe nacional depois da decisão tomada pelo presidente Donald Trump.

Com isso, os jogadores da seleção do Irã não vão mais receber chuteiras da Nike para a disputa da Copa. Eles ficarão responsáveis pela compra de seu próprio material esportivo.

"As sanções dos Estados Unidos significam que, como uma empresa americana, a Nike não pode fornecer calçados para jogadores da seleção iraniana neste momento. As sanções aplicáveis à Nike estão em vigor há muitos anos e são aplicáveis por lei", diz comunicado emitido pela Nike.

Técnico da seleção iraniana, o português Carlos Queiroz disse que a maioria dos jogadores já compravam chuteiras antes mesmo do ocorrido e chamou a conduta da Nike de arrogante.

"É ridículo é desnecessário produzir um comunicado contra alguns jovens jogadores. Acho que deveria ser o exato oposto, porque 99% dos nossos jogadores compram as chuteiras, então o comunicado deveria ir na direção oposta e agradecê-los. Eles deveriam aparecer e se desculpar porque essa conduta arrogante contra 23 meninos é absolutamente ridícula e desnecessária", disse.

