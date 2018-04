Netflix cresce 63% no primeiro trimestre e fatura US$ 290 milhões

A Netflix registrou um crescimento significativo no primeiro trimestre de 2018. A medida que caminha para bater metas agressivas de novos usuários, a plataforma pioneira de streaming anunciou nessa segunda-feira (16) que seu lucro líquido cresceu cerca de 63% no primeiro trimestre, para US$ 290 milhões. No comparativo do ano anterior, a companhia avançou 40%, para US$ 3,7 bilhões. Os resultados financeiros foram divulgados após o fechamento das bolsas americanas.

O anúncio, como era esperado, já repercutiu no mercado de capitais, com as ações da empresa subindo até 7% no chamado after market, segundo informações da Reuters. Entretanto, fechou em queda de 1,5%.



Catalogo do serviço de Streaming. Foto: Reprodução

Acima da expectativa

A companhia cresceu sua base de novos usuários acima da expectativa de Wall Street, que apostava em um acréscimo de aproximadamente 6,5 milhões de novos assinantes. Nos primeiros três meses, a plataforma atraiu mais 7,4 milhões de clientes. A expectativa, de acordo com a própria Netflix, é conquistar mais 6,2 milhões de assinantes no período de abril a junho, um milhão a mais que as previsões dos analistas.

Apesar de um estudo recente apontar que a maioria dos assinantes dedica seu tempo assistindo a conteúdo licenciado, a Netflix atribuiu seu crescimento a produção de conteúdo original e à expansão do consumo de entretenimento online no mundo.

Só para este ano, a previsão da plataforma é investir cerca de US$ 8 bilhões em séries de formato televisivo e filmes em 2018. A Netflix citou o lançamento de "The End of the F***ing World", as novas temporadas de "Grace and Frankie" e "Santa Clarita Diet" entre os destaques de novos conteúdos produzidos nos Estados Unidos. A nova febre do serviço, "La Casa de Papel", também foi citada. O título se tornou a produção em língua estrangeira mais assistida dentro do Netflix.

No Brasil, a nova série "O Mecanismo", de José Padilha, também é uma das apostas da Netflix para este ano.

