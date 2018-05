Netflix abre 12 vagas de emprego para trabalhar em São Paulo

A equipe brasileira da Netflix está em busca de profissionais para preencher as vagas abertas para trabalhar em Alphaville, região de Barueri, na Grande São Paulo. Há oportunidades para as áreas de marketing, produção e pós-produção, finanças e relações públicas. Os funcionários devem possuir nível de profeciência avançado em inglês, pois vão lidar cotidianamente com unidades da empresa em todo o mundo.



O serviço de streaming está com vagas abertas não só para o Brasil. Foto: Reprodução

As contratações não estão restritas à Netflix do Brasil: a unidade de Amsterdã está em busca de 50 profissionais, enquanto a Netflix de Los Angeles possui 175 vagas abertas. Aqui no Brasil, entretanto, já houve uma seleção em 2018 de profissionais para atuarem fazendo as legendas dos conteúdos. Os valores pagos anunciados na época eram de R$ 27 por minuto de conteúdo legendado em português com áudio original em inglês e R$ 71 com o áudio original em japonês.

O sonhado cargo que tem como atribuição assistir às novidades do catálogo e classificar o conteúdo antes que ele seja disponibilizado ao público não é uma das vagas atualmente abertas. Contudo, há vagas para engenheiro de confiabilidade do site, gerente financeiro de produções originais internacionais, produto integrado na América Latina, gerente de comunicação visual, gerente de eventos e coordenador em relações pessoais.

Para mais informações sobre as atribuições das vagas e os pré-requisitos que os candidatos devem ter, basta acessar o site de empregos da Netflix, que está em inglês.

Terra