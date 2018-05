Nestlé investe US$ 7,15 bilhões em licenças de produtos Starbucks

A empresa suíça Nestlé anunciou a assinatura de um contrato de licença de produtos do grupo americano Starbucks por 7,15 bilhões de dólares. O acordo permitirá a Nestlé, proprietária das marcas Nescafé e Nespresso, vender produtos com a marca Starbucks e reforçar sua atividade nos Estados Unidos, afirma um comunicado da empresa.

As atividades incluídas no acordo geram atualmente um faturamento de dois bilhões de dólares por ano. A transação, que precisa da aprovação das autoridades de regulamentação, será finalizada ainda em 2018. O acordo engloba produtos comercializados em todo o mundo fora da rede de cafés Starbucks, mas exclui as bebidas de consumo imediato.

As duas empresas trabalharão em conjunto na inovação e estratégias de comunicação. Quase 500 funcionários da Starbucks devem ser integrados ao quadro de funcionários do grupo suíço.

“Esta transação é uma etapa importante para nossas atividades de café, a categoria de maior crescimento da Nestlé”, declarou Mark Schneider, diretor geral do grupo suíço, citado no comunicado.

O café é uma das quatro categorias de produtos que Schneider estimula para recuperar o crescimento da Nestlé. Desde que Schneider assumiu o comando da empresa, a Nestlé fez vários investimentos no setor do café nos Estados Unidos, incluindo a entrada no capital do Blue Bottle Coffee em setembro.

Isto É