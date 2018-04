MST invade fazenda de Maroni e sede de afiliada da Globo na Bahia

O MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra) invadiu nesta terça-feira (17) uma fazenda do empresário Oscar Maroni, dono do Bahamas Hotel Club, no município de Araçatuba (552 km de São Paulo). Segundo os organizadores, cerca de 300 militantes participam da manifestação e pregam "reforma agrária nas terras dos golpistas".

No início do mês, Maroni distribuiu 9.000 latas de cerveja em frente ao Bahamas Club em comemoração ao decreto de prisão do ex-presidente Lula. O petista está preso desde o dia 7 na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Ele cumpre pena de 12 anos e um mês de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do tríplex do Guarujá.

Rede Bahia foi ocupada por manifestantes. Foto: Divulgação/MST

Também nesta terça, cerca de 250 militantes invadiram a sede da TV Bahia, afiliada da Rede Globo no estado. Os militantes chegaram por volta das 5h e entraram na área do estacionamento da emissora. Inicialmente, houve piquete e os funcionários foram impedidos de entrar e sair da empresa.

Depois de negociações com a Polícia Militar da Bahia, os militantes liberaram a entrada dos funcionários e prometeram deixar o prédio da emissora por volta das 10h. Não houve depredações. "Nosso objetivo não é causar dano. E denunciar o golpe contra a democracia e as empresas que o apoiaram", afirma Sebastião Lopes, membro da diretoria do MST na Bahia.

Além da sede da afiliada da Globo, os manifestantes também fizeram invasões de terra nas cidades de Santo Amaro, Recôncavo Baiano, e Eunápolis, extremo-sul do estado. Procurada, a Rede Globo ainda não se manifestou.

Folhapress