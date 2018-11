Mourão diz que novo governo deve preservar o núcleo da Petrobras

O vice-presidente eleito, Hamilton Mourão, disse hoje (19) que o futuro governo pretende preservar o “núcleo duro” da Petrobras, mas a equipe estuda a possibilidade de negociar áreas como distribuição e refino.

Após passar a manhã em reuniões internas no Centro Cultural Banco do Brasil, onde funciona o governo de transição, Mourão também elogiou o nome de Roberto Castello Branco, indicado pela equipe do futuro ministro da economia Paulo Guedes, para presidir a Petrobras. O economista, que já aceitou o convite para assumir a estatal, está a caminho de Brasília e deve falar com os jornalistas na tarde de hoje, mas ainda não há detalhes sobre horário e local.

Médicos cubanos

Mourão disse que aposta na permanência de metade dos médicos cubanos que atuam no Programa Mais Médicos no Brasil. Segundo ele, os profissionais vão acabar preferindo ficar no país porque gostam daqui.

Perguntado se os médicos cubanos serão bem recebidos, Mourão lembrou que o próprio Bolsonaro já falou sobre o assunto. Na semana passada, o presidente eleito disse que os cubanos que pedirem asilo no país serão atendidos pelo governo brasileiro e os profissionais que quiserem continuar atuando terão que se submeter a exames de validação de diplomas.

Agência Brasil