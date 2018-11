Monteiro para BB enfrenta resistência da área política de Bolsonaro

A equipe econômica do presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), relata resistência na área política para levar o atual presidente da Petrobras, Ivan Monteiro, para a presidência do Banco do Brasil.

Segundo comentários do time chefiado por Paulo Guedes, o futuro ministro da economia trabalha pela indicação de Monteiro, tido como principal nome para o cargo. Na segunda (19), no Rio, Bolsonaro afirmou que ele poderia ser indicado para a presidência do banco, mas que a decisão cabia a Guedes.

No entanto, há quem questione a escolha por ele ter trabalhado com Aldemir Bendine, ex-presidente da petroleira condenado em janeiro por Sergio Moro por corrupção.

Questões familiares também pesam para que Monteiro eventualmente não aceite a indicação, afirmam fontes do governo Bolsonaro.

Engenheiro eletrônico, Monteiro fez carreira no Banco do Brasil, onde se tornou braço direito de Bendine -que o levou à Petrobras ainda no governo Dilma Rousseff (PT).

O atual presidente da Petrobras, Ivan Monteiro (Foto: Alan Santos / Presidência da República)

FolhapressGabriela Sá Pessoa e Talita Fernandes