Minas Gerais será polo de desenvolvimento do Hiperloop

Minas Gerais está na mira para o desenvolvimento do Hiperloop, a tecnologia de transportes por levitação. Contagem, no interior do estado, será o quarto polo de pesquisa e desenvolvimento da Hyperloop Transporation Technologies (HTT). A escolha da cidade brasileira se deu por conta de suas empresas de tecnologias e inovação, além da capacidade logística do município. Também pesaram para a decisão os projetos de investimento em mobilidade urbana que serão feitos pela Prefeitura nos próximos três anos, de mais de R$ 1 bilhão.

"Contagem é conhecida como berço da indústria mineira e apostamos em uma nova revolução industrial na região metropolitana de Belo Horizonte. Os efeitos disso serão muito positivos no sentido de geração de riqueza e conhecimento e na autoestima da população", informa o prefeito Alex de Freitas.



Projeto do centro a ser criado em Contagem, Minas Gerais. Foto: Divulgação/HTT

O polo será distribuído em um espaço de 22 mil metros quadrados, tornando-se o primeiro centro de pesquisa e desenvolvimento exclusivamente voltado à tecnologia de transporte de carga por trem de levitação magnética.

O projeto também terá apoio do governador do estado Fernando Pimentel, que assinou, no Palácio da Liberdade, despacho definindo como prioridade o investimento de R$ 13 milhões para apoiar a implantação do centro.

Além de Contagem, também há polos em Los Angeles (Estados Unidos), Toulouse (França) e Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos). De acordo com a assessoria de imprensa do município, a Prefeitura vai anunciar, ainda este ano, a criação de cursos técnicos da Fundação de Ensino de Contagem (Funec) para atender a demanda dessas empresas de tecnologia.

Projeto

O Hiperloop é um projeto criado por Elon Musk em 2013, mas produzido pela HTT. A ideia é criar um grande túnel com baixa pressão no qual um trem possa alcançar velocidades acima de 1.300 km/h. O projeto inicial é de que o primeiro túnel ligue as cidades de Cleveland e Chicago, nos Estados Unidos.

