Microsoft vai investir US$ 25 mi em acessibilidade nos próximos 5 anos

A Microsoft está investindo em tecnologias de acessibilidade para seus produtos. A empresa anunciou nesta segunda-feira (7) que reservou US$ 25 milhões para desenvolvimento de tecnologias de inteligência artificial para projetos de acessibilidade. "Em todo o mundo, apenas uma em cada dez pessoas com deficiência tem acesso a tecnologias e produtos assistivos", escreveu o presidente da Microsoft, Brad Smith, em post oficial. "Ao tornar as soluções de inteligência artificial mais amplamente disponíveis, acreditamos que a tecnologia pode ter um amplo impacto sobre essa importante comunidade".

O programa terá um total de cinco anos de desenvolvimento com expectativa de impacto em mais de 1 bilhão de pessoas com deficiência em todo o mundo. Entre as preocupações da empresa estão garantir que pessoas consigam tanto ver e ouvir, quanto apreender e ainda ter capacidades motoras para utilizar as ferramentas da empresa.



Foto: Reprodução

As pesquisas serão baseadas em experiências de usuários com deficiência; o objetivo é que elas possam ir além em três cenários: trabalho, vida moderna e relações humanas. Com isso, o programa chamado IA para Acessibilidade vai ser iniciado em três parâmetros. O primeiro deles, segundo Smith, é o de firmar parcerias com desenvolvedores, universidades, ONGs e inventores para propiciar ferramentas de inclusão na sociedade, no trabalho e nas relações humanas.

Com o desenvolvimento de novas propostas, a ideia é utilizar o sistema de inteligência artificial da Microsoft para produção dessas tecnologias de forma escalável. Por fim, a empresa trabalharia com parceiros para inclusão dessas tecnologias, com o propósito de incentivar mais companhias a se adequarem uma postura de acessibilidade.

Recentemente, a Microsoft apresentou o Translator, ferramenta que permite a tradução e descrição em tempo real de fala sem necessidade de internet e que pode ser usada por pessoas sem ou com baixa audição.

