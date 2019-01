Mega-Sena acumula e prêmio pode chegar a R$ 20 milhões no próximo sorteio

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.119 da Mega-Sena. Os números sorteados neste sábado (26), em Quirinópolis (GO), foram os seguintes: 19, 21, 26, 31, 42 e 49.

O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 30, é de R$ 20 milhões.

Confira o rateio oficial:

Sena - 6 números acertados - Não houve acertador

Quina - 5 números acertados - 46 apostas ganhadoras, R$ 33.531,53

Quadra - 4 números acertados - 2569 apostas ganhadoras, R$ 857,72

QUINA

O concurso 4886 da Quina acumulou e deve pagar R$ 8,6 milhões em seu próximo sorteio, dia 28. As dezenas sorteadas neste sábado foram: 26, 47, 61, 65 e 74. Veja o rateio:

Quina - 5 números acertados - Não houve acertador

Quadra - 4 números acertados - 63 apostas ganhadoras, R$ 9.297,52

Terno - 3 números acertados - 6432 apostas ganhadoras, R$ 136,94

Duque - 2 números acertados - 155473 apostas ganhadoras, R$ 3,11

TIMEMANIA

Também não teve ganhador no concurso 1286 da Timemania. Os números sorteados foram: 02, 27, 33, 44, 48, 72 e 78. O "time do coração" foi a São Raimundo/AM. O próximo sorteio, dia 29, vai pagar o prêmio de R$ 300 mil.

Confira o rateio:

7 números acertados - Não houve acertador

6 números acertados - 2 apostas ganhadoras, R$ 29.189,86

5 números acertados - 103 apostas ganhadoras, R$ 809,70

4 números acertados - 1994 apostas ganhadoras, R$ 6,00

3 números acertados - 18746 apostas ganhadoras, R$ 2,00

Time do Coração - São Raimundo/AM - 3123 apostas ganhadoras, R$ 5,00

DUPLA

Os dois sorteios do concurso 1894 da Dupla-Sena não teve uma aposta ganhadora. No próximo concurso, dia 29, o prêmio vai ser de R$ 13,7 milhões. Veja as dezenas sorteadas e o rateio:

1º sorteio - 10, 12, 21, 31, 38 e 45.

Sena - 6 números acertados - Não houve ganhadores

Quina - 5 números acertados - 32 apostas ganhadoras R$ 6.253,50

Quadra - 4 números acertados - 2672 apostas ganhadoras R$ 85,59

Terno - 3 números acertados - 51644 apostas ganhadoras R$ 2,21

2º sorteio - 08, 18, 22, 29, 30 e 34.

Sena - 6 números acertados - Não houve ganhadores

Quina - 5 números acertados - 29 apostas ganhadoras R$ 6.210,38

Quadra - 4 números acertados - 2327 apostas ganhadoras R$ 98,28

Terno - 3 números acertados - 48796 apostas ganhadoras R$ 2,34

FEDERAL

A Caixa sorteou ainda os bilhetes do concurso 05357 da Loteria Federal. Veja os principais prêmios:

Destino - Bilhete - Valor do Prêmio (R$)

1º - 54015 - 700.000,00

2º - 45791 - 30.000,00

3º - 07696 - 26.000,00

4º - 12970 - 22.600,00

5º - 46950 - 20.758,00



Folhapress