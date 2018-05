Maia e Eunicio anunciam comissão para discutir aumento em combustíveis

A menos de cinco meses das eleições, os presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia (DEM-RJ) e Eunício Oliveira (MDB-CE), anunciaram nesta segunda-feira (21) uma comissão geral conjunta no dia 30 de maio para discutir e mediar soluções para os sucessivos aumentos nos preços da gasolina, do diesel e do gás de cozinha.

O anúncio foi feito em uma nota conjunta dos dois presidentes, que enfrentarão as urnas em outubro. Maia é pré-candidato à Presidência da República e Eunício disputará a reeleição ao Senado. Em várias cidades brasileiras, caminhoneiros iniciaram a semana interditando rodovias em protesto contra o aumento dos preços dos combustíveis.

Na semana passada, a Petrobras havia anunciado que subiria novamente os valores: 0,80% o preço do diesel e 1,34% o da gasolina nas refinarias a partir de sábado (19). "O preço dos combustíveis, no nível em que se encontra, impacta negativamente o dia a dia dos brasileiros", diz a nota conjunta.

Representantes de Petrobras, distribuidoras, postos, governo e estudiosos do setor serão convidados para a discussão, segundo o comunicado.

Na sexta-feira (18), o ministro Moreira Franco (Minas e Energia) disse que o governo quer discutir a política de preços dos combustíveis no país, diante da escalada recente provocada pela alta do preço do petróleo no mercado internacional.

Folhapress