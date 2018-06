Lucro dos bancos representou 14% do custo do crédito em 2017, diz BC

A margem financeira dos bancos, ou seja, seu lucro, representou 14,04% do custo do crédito em 2017, informou o Banco Central nesta terça-feira (12) por meio do relatório de economia bancária.

De acordo com a instituição, o componente da inadimplência é aquele que têm mais peso na definição do custo do crédito, respondendo por 38,27% do total no ano passado, seguida pelas despesas administrativas (25,55%) e tributos e Fundo Garantidor de Crédito (FGC) - com 22,13%.

O BC informou que quanto maior a taxa de inadimplência, "maior a taxa de juros necessária para cobrir a perda com a inadimplência". "Quanto maior o prazo das operações de crédito, menor a taxa de juros necessária para cobrir a perda com a inadimplência", acrescentou.

O Banco Central divulgou o relatório de economia bancária em um momento no qual se discute o impacto da redução da taxa básica de juros nas taxas bancárias. Embora a taxa Selic, fixada pelo BC para controlar a inflação, esteja na mínima histórica de 6,5% ao ano, os juros bancários seguem elevados para padrões internacionais.

Foto: Wilson Dias/Agência Brasil



Concentração bancária

Recentemente, o BC informou que os quatro maiores conglomerados bancários do país, Itaú-Unibanco, Bradesco, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, fecharam o ano de 2017 com 78,5% do mercado de crédito e com 76,35% dos depósitos de correntistas.

De acordo com a instituição, em 2016 o Brasil figurava no grupo de países com os sistemas bancários mais concentrados, que inclui Austrália, Canadá, França, Holanda e Suécia. Acrescentou que os "indicadores de concentração bancária não tiveram alteração significativa em 2017".

O BC informou que monitora a concentração do sistema financeiro e que está "atento aos riscos para o sistema e aos possíveis efeitos sobre o spread bancário e outros preços". Acrescentou, entretanto, que a relação entre concentração e spreads não é tão direta quanto o senso comum pode sugerir".

"De fato, diversos fatores que não têm relação com concentração podem influenciar no custo do crédito, tal como ineficiência regulatória, rigidez informacional e limitada educação financeira", informou a instituição, por meio do relatório de economia bancária.

Segundo a instituição, concorrência "não é uma questão dicotômica, ou seja, não se pode resumir a questão a uma pergunta se há ou não concorrência".

A questão relevante, de acordo com o BC, é qual o grau de competição entre os bancos. A instituição informouque indicadores sobre competição bancária "apontam que houve aumento da concorrência bancária" no período de 2000 a 2017.

Rentabilidade dos bancos brasileiros

No relatório de economica bancária, divulgado nesta terça-feira, o BC também avaliou que a rentabilidade das instituições bancárias (medida pelo Retorno sobre o Patrimônio Líquido) alcançou 13,8% em dezembro de 2017, ante 11,6% em dezembro de 2016.

"A rentabilidade do sistema bancário brasileiro mostrou-se em posição intermediária em comparação aos pares internacionais", informou.

De acordo com o BC, bancos de grande porte apresentam um retorno sobre o patrimônio líquido, enquanto que os bancos de controle estrangeiro, que respondem por 17% do lucro do sistema, tiveram o menor rentabilidade no ano passado, quando comparado aos bancos de controle privado nacional e controle público.

"Bancos de menor porte com atuação mais direcionada a determinados nichos, produtos e/ou serviços apresentaram menor rentabilidade em 2017", acrescentou a instituição.

Depósitos compulsórios

O BC informou que os cálculos do custo do crédito não captam os efeitos dos depósitos compulsórios (recursos que têm de ser mantidos pelos bancos na autoridade monetária para controle da meta da taxa Selic - juros básicos da economia).

Isso ocorre, segundo a instituição, porque os efeitos dos compulsórios "não podem ser capturados pelas contas", nem estimados por outras medidas de maneira direta.

"A razão é que essa estimativa requer o uso do conceito de custo de oportunidade, ou seja, o potencial inexplorado de rendimento que os valores depositados compulsoriamente no BCB poderiam ter, caso as instituições financeiras fossem livres para alocar esses recursos", informou.

G1