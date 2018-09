Linha de cosméticos piauiense se destaca por usar matéria-prima regional

A procura por cosméticos naturais e produzidos com menos compostos químicos é uma tendência crescente na atualidade. E a empresária Glória Lages desenvolveu uma linha de produtos capilares que atendem às necessidades desse público. Os produtos foram desenvolvidos para caspa, seborreia, queda de cabelo e crescimento dos cabelos.

“A linha Ornat nasceu por uma necessidade e curiosidade. Sempre fui amante de tudo natural. Nascida no campo, passei a minha infância vendo meu pai curar os animais com ativos do campo. (...) Estamos atravessando uma onda de produtos naturais e a linha é toda derivada de ativos naturais. Quando você diz que a matéria-prima é do Piauí, está valorizando o que é nosso”, destaca Glória, que é proprietária de um salão de beleza e se especializou em tratamento do couro cabeludo.

Estudos

A linha foi idealizada com o objetivo de usar produtos do Piauí para desenvolver tratamentos capilares baseados no princípio ativo dessas plantas, como o bacuri, pequi, óleo de coco babaçu e melão São Caetano. Uma química, em Salvador, estudou a matéria-prima levada por Glória para desenvolver a fórmula a partir do que foi idealizado pela empresária. Quando a fórmula foi concluída, a linha também passou por um estudo científico em São Paulo, onde foi aprovada.



A empresária Glória Lages também desenvolveu uma linha própria para cabelos cacheados, que é à base de linhaça. Foto: Poliana Oliveira/ODIA

O processo de desenvolvimento da linha durou cerca de um ano e meio e ela já está no mercado há cinco anos. A empresária terceirizou a produção em uma indústria de Salvador e a linha é certificada pela Anvisa e dermatologicamente testada.

Variedade

Entre os produtos, a linha de tratamento é a mais procurada. O bacuri, por exemplo, tem alto poder anti-inflamatório, de regeneração e cicatrização da pele. É indicado especialmente para tratar o couro cabeludo, segundo Glória, como em casos de psoríase. A linha é completa e conta com shampoo, esfoliante de couro cabeludo, pasta de argila e máscaras capilares. Estão disponíveis a linha profissional (que requer um treinamento para trabalhar) e a linha para uso do cliente.

“Os produtos podem ser usados por crianças, gestantes e vendemos muitos para pessoas em tratamento contra o câncer. Não significa, nesses casos, que o cabelo vai deixar de cair, mas que o crescimento será acelerado pelo uso dos produtos indicados. Não tem contraindicação”, esclarece a empresária.

Outra linha de produtos é indicada para as cacheadas e eles são desenvolvidos à base de linhaça.

Virgiane PassosAnanda Oliveira