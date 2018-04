Liderança: Empresas buscam novas estratégias de posicionamento no mercado.

Ser marca inesquecível é unir pontos estratégicos dentro de um cenário mercadológico competitivo. É driblar a concorrência se posicionando no mercado de forma inovadora, perspicaz, capaz de manter a marca sempre lembrada. É acreditar no novo e ir além dele. É ser único!

No competitivo mundo dos negócios, conquistar a liderança de segmento, para as empresas, torna-se uma constante no cotidiano da organização. Cabem aos gestores cumprirem processos fundamentais para fortalecer este posicionamento de mercado, que vão desde conhecer o seu público-alvo, melhorias no produto ou serviço, entre outros.

Foto: Reprodução

Para Tonny Kerley, Administrador e Doutor em Marketing, o primeiro passo para uma empresa conquistar a liderança de mercado é conhecer o seu cliente. “A resistência em querer reconhecer o cliente é um dos principais entraves do empresário. Perguntas como a frequência de compra, qual a distribuição entre sexo, faixa etária, estado civil, a ocupação, ocasião de compra, benefícios mais procurados e quais que influenciam a compra desse cliente precisam ser respondidas com dados precisos”, comenta.

Levar ao público um produto ou serviço de qualidade é fundamental para fazer uma marca ficar bem ranqueada diante das outras, afinal, o lucro, foco de todo negócio, é também um resultado desse processo, assim como a fidelização desse cliente.

“Quando você tem o lucro como foco, você acaba o obtendo como medida de curto prazo. É o ter hoje e não ter amanhã, porque tudo foi concentrado na venda e não o cliente. Quando esse papel inverte e o processo passa a ser direcionado no cliente, você pode até ter lucro como medida de curto prazo, mas consegue manter satisfação e, consequentemente, lealdade, o que vai trazer lucro hoje, amanhã e depois”, completa Tonny Kerley.

Uma boa divulgação acaba se tornando imprescindível para posicionar bem uma empresa no mercado. Para isso, é preciso uma estratégia de marketing muito bem definida, ao ponto de conquistar confiança e fidelização dos clientes. É preciso que o empreendedor entenda que posicionamento é um espaço que só seu negócio deve ocupar e, com a gama de ferramentas disponível, é necessário descobrir onde ele quer se destacar e investir fortemente nisso.

Assim como a utilização de novas tecnologias. Estudos apontam que o brasileiro passa cerca de oito a nove horas conectados na internet por dia. O que reforça a necessidade de uma empresa estar conectada para estar próxima de seus clientes e potenciais clientes.

Por fim, os grandes modelos de gestão nos apresentam que conhecer bem o mercado que será direcionado o produto ou serviço, faz uma empresa se tornar líder e referência de segmento, conquistando assim a admiração dos clientes, dando a sensação de que eles são parte do negócio e entendendo a necessidade deles no momento da compra para realizar esse processo da melhor forma.

Cinco passos que podem fazer sua empresa alcançar a liderança de mercado:

Conheça bem o seu consumidor;

É preciso se adaptar a novos públicos;

Esteja online;

Pense no amanhã;

Seja flexível.



Da Redação