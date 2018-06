Lewandowski suspende venda de companhia elétrica de Alagoas

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski determinou hoje (27) a suspensão da privatização da Companhia Energética de Alagoas (Ceal), distribuidora da Eletrobras. O leilão da companhia e outras empresas do setor elétrico estava previsto para 26 de julho.

Na decisão, o ministro atendeu a um pedido liminar feito pelo estado de Alagoas, por meio de sua procuradoria local. A íntegra da decisão ainda não foi divulgada.

“Defiro a liminar para suspender a realização do leilão de privatização da CEAL, até ulterior deliberação. Para conceder a cautelar levo em conta a iminência do recesso do Supremo Tribunal Federal, bem como a do leilão de privatização. Por outro lado, ressalto que não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”, decidiu o ministro.

Mais cedo, Lewandowski concedeu outra liminar impedindo que o governo venda, sem autorização do Legislativo, o controle acionário de empresas públicas de economia mista, como é o caso de Petrobras, Eletrobras e Banco do Brasil, por exemplo.

Agência Brasil