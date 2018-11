Intenção de Consumo das Famílias cresce 1,1% de outubro para novembro

A Intenção de Consumo das Famílias (ICF), medida pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), cresceu 1,1% de outubro para novembro deste ano e alcançou 87,6 pontos, em uma escala de zero a 200 pontos. Já em relação a novembro do ano passado, a ICF cresceu 9,2%.

A alta em relação a outubro foi puxada pelo crescimento dos componentes perspectivas de consumo (3,4%), compras a prazo (1,2%), perspectiva profissional (1%) e nível de consumo atual (2,5%).

Já na comparação com novembro de 2017, a alta foi puxada pelo nível de consumo atual (23,9%) e pela perspectiva de gasto (12,2%).

Com atenuação da crise, intenção de consumo cresce no país (Foto: Tânia Rêgo / Agência Brasil)

FolhapressValéria AguiarVitor Abdala