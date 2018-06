Inflação oficial acelera e fica em 0,4% em maio, puxada por alta da gasolina

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do país, ficou em 0,4% em maio, registrando uma aceleração em relação aos 0,22% de abril, segundo divulgou nesta sexta-feira (8) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

IPCA em maio:

Taxa no mês: 0,4%



Acumulado no ano: 1,33%



Acumulado em 12 meses: 2,86%



Segundo o IBGE, os maiores impactos no índice vieram dos preços de transportes e energia, com a gasolina respondendo, sozinha, por um impacto de 0,15 ponto percentual (mais de um terço) da inflação no mês, devido o forte peso do item na composição do IPCA.

Os preços médio da gasolina nos postos subiram 3,35% no mês, enquanto o diesel aumentaram 6,16%, segundo a pesquisa. No ano, a gasolina acumula alta de 6,82%, e o diesel, de 10,43%.

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil



Alta da gasolina respondeu por mais de um terço da inflação no mês de maio (Foto: Reprodução/IBGE) Alta da gasolina respondeu por mais de um terço da inflação no mês de maio (Foto: Reprodução/IBGE)

No acumulado no ano, a variação até maio ficou em 1,33%, o menor patamar para um mês de maio desde a implantação do Plano Real, em 1994.

Em 12 meses, a inflação acumulada subiu para 2,86%, depois de registrar 2,76% nos 12 meses imediatamente anteriores. Mesmo assim, segue baixo do piso da meta do Banco Central, que é de 3%.

Entre os 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, apenas "Artigos de residência" apresentou deflação em maio (-0,06%) .

G1