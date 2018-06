Inflação do aluguel sobe para 1,5% na prévia de junho, diz FGV

O Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M), usado no reajuste de contratos de aluguel, subiu para 1,5% na primeira prévia de junho contra 1,12% de maio. Segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV) informou hoje (11), o IGP-M acumula inflação de 5% no ano e de 6,53% em 12 meses.

A alta da prévia do IGP-M de maio para junho foi influenciada pelos preços no atacado e no varejo. O Índice de Preços ao Produtor Amplo, que mede o atacado, passou de 1,58% na prévia de maio para 2,06% na de junho.

Índice Geral de Preços-Mercado subiu para 1,5% contra 1,12% de maio (Arquivo/Agência Brasil)

O Índice de Preços ao Consumidor, que mede o varejo, subiu de 0,21% para 0,54% no período.

Por outro lado, o Índice Nacional de Custo da Construção, terceiro subíndice que compõe o IGP-M, caiu de 0,38% na prévia de maio para 0,18% em junho. A primeira prévia de junho do indicador foi calculada com base em preços coletados entre os dias 21 e 31 de maio.

Agência BrasilKleber SampaioVitor Abdala