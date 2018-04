Impulsionada por televisores, produção industrial cresce 0,2% em fevereiro

Impulsionada pela aceleração da produção de eletro-eletrônicos, a produção industrial brasileira teve alta de 0,2% em relação a janeiro, informou o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta terça-feira (3). No mês passado, o índice havia caído 2,2% na comparação com o mês anterior.

Já na comparação com o mesmo mês do ano passado, a indústria acumula 10 altas consecutivas, apesar de a registrada em fevereiro, de 2,8%, ser a menos acentuada desde setembro de 2017, de 2,6%. O índice acumulado do ano teve alta de 4,3%. O acumulado nos últimos doze meses avançou 3,0%, o melhor resultado desde junho de 2011 (3,6%).

Televisores

O crescimento na comparação com fevereiro do ano passado foi impulsionado pela produção de bens de consumo duráveis, que teve alta de 15,6%. A categoria abrange eletro-eletrônicos e o setor automobilístico.

Considerando todo o setor de eletrodoméstico da chamada linha marrom, composta por televisores, aparelhos de som e similares, o aumento em fevereiro foi de 41,1% frente ao mesmo mês do ano passado.

"Esse crescimento já era esperado, porque, tradicionalmente, há uma produção expressiva de TVs nos três meses anteriores à Copa do Mundo" explicou em nota o gerente da pesquisa, André Macedo.

Ainda na comparação com fevereiro de 2017, bens de capital também cresceu (7,8%), seguido por bens de consumo semi e não Duráveis (1,6%) e bens intermediários (1,5%), que ficaram abaixo da média do índice geral (2,8%).

Folhapress