Governo reduz a 2,5% previsão para PIB, diz Padilha

O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou nesta quinta-feira (17) que o governo passou a prever um crescimento do PIB de 2,5% para este ano, em uma visão que colocou como conservadora.

"Nós vínhamos numa projeção do PIB crescendo 3%, mas agora nesse primeiro trimestre não tivemos o crescimento esperado e nós, do governo, de forma conservadora, estamos mantendo a previsão que tínhamos lá no fim do ano passado", disse Padilha em entrevista a agências internacionais.

Na mais recente projeção oficial do governo, do fim de março, a expectativa era de um avanço de 2,97%.

Na semana passada, o Itaú revisou de 3% para 2% previsão para o crescimento neste ano. A expectativa dos analistas de mercado, consultados pelo Banco Central, está em 2,51%.

