Caminhoneiros prometem novos protestos contra aumento nos combustíveis

Pelo segundo dia consecutivo, caminhoneiros protestam, nesta terça-feira (22/5), nas principais estradas dos país contra os aumentos sucessivos nos preços do combustível. Nos últimos 17 dias, foram 11 reajustes. O governo e Petrobras marcaram para esta terça-feira uma reunião para estancar a crise que vem interditando há dois dias as principais rodovias do país.

O que os caminhoneiros querem é que o governo promova alguma mudança que faça cair os preços do combustível - o pedido é que sejam reduzidos impostos. "Se o nosso transporte é essencial, queremos um preço diferenciado para o diesel no setor de cargas", disse Diumar Bueno, presidente da Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos (não ligados a transportadoras).

Os caminhoneiros reivindicam preço diferenciado para o transporte de cargas e o fim da cobrança de pedágio para o eixo suspenso, além de melhoria no valor do frete.

Segundo o presidente da Associação Brasileira dos Caminhoneiros (Abcam), José da Fonseca Lopes, os reajustes constantes do diesel nas refinarias e dos impostos que recaem sobre o combustível tornaram a situação insustentável. "Mesmo com a mobilização marcada, o governo anunciou outro aumento. Há correção quase diária, que dificulta a previsão de custos por parte do transportador." Segundo ele, os protestos estão sendo pacíficos. "Não apoiamos barricadas, nem depredação de patrimônio público", afirmou.

Foto: Minervino Junior/CB/D.A Press

Nessa segunda-feira (21/5), foram registrados atos em ao menos 20 estados e no DF - Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.

Na manhã desta terça-feira, além de Minas Gerais, foram registrados atos em pelo menos seis estados: Bahia, Goiás, Mato Grosso, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Na Bahia, uma manifestação na BA-535 (Via Parafuso), na altura do km 10, bloqueia os dois sentidos da rodovia, segundo informações da Concessionária Bahia Norte. Na BR-101, no km 282, em Santa Catarina, os caminhões já interromperam o tráfego e PRF está mobilizada no local.

Rio de Janeiro

Os caminhoneiros mantêm manifestações em 12 pontos de rodovias federais que cortam o estado do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os manifestantes ocupam apenas os acostamentos dessas estradas e não estão interrompendo o fluxo de veículos.

Caminhoneiros prometem novos protestos contra aumento nos combustíveis

A BR-393 concentra o maior número de pontos de protesto. São quatro manifestações nos quilômetros (km) 247 e 255 (em Barra do Piraí), 281 (em Volta Redonda) e 295 (em Barra Mansa). Na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), são três pontos: um em Seropédica (km 204) e dois em Barra Mansa (kms 274 e 268).

Na BR-101, também são três pontos: um no trecho norte (em Campos, no km 75), outro na Niterói-Manilha (em Itaboraí, no km 294) e outro na Rio-Santos (em Itaguaí, no km 392). Outras rodovias com manifestações são a BR-493 (no km 0, em Itaboraí) e a BR-465 (km 17, em Nova Iguaçu).

Minas Gerais

De acordo com a última atualização da PRF, em Minas, há trechos bloqueados pelos caminhoneiros em diversas rodovias: BR-040 - nos trechos próximos a Barbacena, Matias Barbosa e Juiz de Fora-, BR-116 ( Inhapim, Governador Valadares e Realeza), BR-251 ( Francisco Sá, Juatuba, Igaratinga, Manhuaçu e Ibiá), BR-365 ( Monte Alegre de Minas) e BR-381( Lavras).

Folhapress