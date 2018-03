Governo disponibiliza Declaração de Rendimentos 2017 no site da ATI

O servidor público estadual já pode consultar a Declaração de Rendimentos 2017. Os dados foram disponibilizados pelo Governo do Estado, através da Agência de Tecnologia da Informação do Piauí – ATI. A consulta deve ser realizada no próprio site do órgão, por meio do endereço eletrônico www.ati.pi.gov.br.



Com o site aberto, o servidor deve rolar a página até o final e procurar pela seção “Rendimentos”, clicar em cima da palavra e acessar a declaração desejada. O documento é a impressão dos valores que são pagos pelo contribuinte ao longo do ano, podendo ser utilizado na declaração de imposto de renda.

Anualmente a Agência de Tecnologia disponibiliza essa documentação, facilitando a consulta com base na matrícula e senha dos servidores estaduais. A equipe técnica da ATI registrou 500 consultas somente na primeira hora após a declaração ser disponibilizada.

