França vai processar Google e Apple por práticas comerciais abusivas

O ministro da Economia e das Finanças da França, Bruno Le Maire, anunciou nesta quarta-feira que o Estado processará Apple e Google por “práticas comerciais abusivas” e calculou que a punição pode alcançar “milhões de euros”.

“Eu acredito em uma economia baseada na justiça e, portanto, vou levar Google e Apple ao Tribunal Comercial de Paris por práticas comerciais abusivas, no que diz respeito às ‘start-ups’ francesas”, afirmou à rádio RTL.

O ministro francês fez a revelação em um momento de grande tensão comercial com os Estados Unidos, após a decisão do presidente Donald Trump de impor tarifas de 25% e 10% sobre as importações de aço e alumínio, respectivamente.

Le Maire afirmou que as ‘start-ups’ estão submetidas a impostos quando negociam a venda de seus aplicativos ao Google e Apple, que “também recuperam os dados”. “Ambos (Google e Apple) podem mudar unilateralmente os contratos”, acusou.

O ministro disse que a situação é “inaceitável”. -“Considero que Google e Apple, por mais poderosos que sejam, não devem tratar nossas start-ups e nossos desenvolvedores da maneira que fazem hoje em dia”.

Le Maire afirmou que a ação judicial deve resultar em uma “multa de milhões de euros”. “Minha responsabilidade é ser garante da ordem pública econômico. Existem regras. Há uma justiça e deve ser respeitada”, disse.

No ano passado, Le Maire defendeu em Washington uma proposta do governo para aplicar taxas aos gigantes tecnológicos da Internet (Google, Apple, Facebook e Amazon) por seu volume de vendas e não por seus lucros, algo que foi rejeitado pelos Estados Unidos.

Isto É