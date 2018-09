FI-FGTS aplicará R$ 248,3 milhões em linha de transmissão de energia

Uma nova linha de transmissão de energia poderá contar com investimento de R$ 248,3 milhões do Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FI-FGTS). O FI-FGTS aprovou nesta quarta-feira (29), em reunião em Brasília, o Relatório de Oportunidade Prévia do Investimento (ROPI) na Transmissora Serra da Mantiqueira (TSM). A linha está localizada nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro e tem 330 quilômetros de extensão.

Com 330 quilômetros, a linha de transmissão localiza-se nos estados do Rio e de São Paulo (Foto: Arquivo / Agência Brasil)

Com essa aprovação, será feito um estudo sobre os requisitos para receber o investimento, o que leva de 6 a 8 meses. Depois, o relatório final tem que ser aprovado pelo Comitê de Investimentos do FI-FGTS para que os recursos sejam liberados.

O FI-FGTS usa parte dos recursos do Fundo de Garantia dos trabalhadores para investir na construção, reforma, ampliação ou implantação de empreendimentos de infraestrutura em rodovias, portos, hidrovias, ferrovias, aeroportos, energia e saneamento.

Para receber os recursos, é preciso enviar propostas por meio das chamadas públicas abertas pelo FI-FGTS. Neste ano, o fundo já lançou quatro chamadas públicas. A última, ainda aberta, com encerramento na próxima sexta-feira (31), prevê a liberação de R$ 4,85 bilhões para até 15 projetos de infraestrutura, prioritariamente na área de saneamento.

Nas três rodadas anteriores do chamamento público, sete projetos foram habilitados, no valor total de R$ 2,6 bilhões. Seis desses projetos são para o setor elétrico e um na área de saneamento.

Agência BrasilNádia FrancoKelly Oliveira