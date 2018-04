Expectativas pioram e prévia da confiança da indústria aponta queda em abril

A prévia do Índice de Confiança da Indústria (ICI) indicou recuo em abril devido à piora das expectativas para os próximos meses, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

A prévia do ICI registrou no mês queda de 0,7 ponto sobre março e chegou a 101 pontos. Segundo a FGV, o resultado decorre da queda de 1,6 ponto do Índice de Expectativas (IE), após dois meses de alta, para 101,2 pontos.

Já o Índice da Situação Atual (ISA) ficou praticamente estável ao apontar em abril avanço de 0,1 ponto, para 100,7 pontos. A preliminar do Nível de Utilização da Capacidade Instalada da Indústria aponta estabilidade em 76,1 por cento, o maior patamar desde maio de 2015.

A produção industrial brasileira cresceu 0,2 por cento em fevereiro sobre o mês anterior, mas teve o resultado mais fraco para o mês em dois anos, com perdas na fabricação de bens intermediários e de consumo semiduráveis e não duráveis, de acordo com dados do IBGE.

