Entrega de Declaração de Operações com Moeda em Espécie termina hoje

O prazo para a entrega da Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie (DME) termina hoje (28). Essa declaração é sobre os fatos ocorridos em janeiro deste ano. O envio é obrigatório para a prestação de informações relativas a operações liquidadas em espécie a partir de R$ 30 mil.

A DME deve ser enviada à Receita Federal até as 23h59min59s, horário de Brasília, do último dia útil do mês subsequente ao mês de recebimento dos valores em espécie.

A Receita alerta que a falta da entrega, apresentação fora do prazo ou com incorreções ou omissões sujeita o declarante a multa e pode levar à representação pela prática do crime de lavagem de dinheiro. As instituições financeiras reguladas pelo Banco Central não estão sujeitas à entrega da DME.

Isto É