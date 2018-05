Entrada de dólares no país supera saída em US$ 14,4 bi em abril

A entrada de dólares no país superou a saída, em abril, de acordo com dados do Banco Central (BC), divulgados hoje (9). No mês passado, o saldo positivo ficou em US$ 14,394 bilhões. Nos três primeiros dias úteis de maio, o saldo também ficou positivo, em US$ 283 milhões. No acumulado de janeiro a 4 de maio, o fluxo cambial ficou positivo em US$ 17,347 bilhões.

(Foto: Marcello Casal Jr. / Agência Brasil)



Em abril, o fluxo financeiro (investimentos em títulos, remessas de lucros e dividendos ao exterior e investimentos estrangeiros diretos, entre outras operações) ficou positivo em US$ 6,756 bilhões, enquanto o fluxo comercial (operações de câmbio relacionadas a exportações e importações) registrou superávit de US$ 7,638 bilhões.

No acumulado do ano até a última semana, o fluxo financeiro registrou saída líquida (descontada a entrada) de US$ 3,645 bilhões. Nesse período, o fluxo comercial ficou positivo em US$ 20,991 bilhões.

Agência BrasilJuliana AndradeKelly Oliveira