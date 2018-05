Em Teresina, feirão promete realizar sonho da casa própria

O sonho da casa própria está cada vez mais perto com as vantagens apresentadas pelo Feirão da Casa Própria, que acontece entre os dias 21 e 27 de maio, no Teresina Shopping. O evento é uma realização do Sindicato da Indústria de Construção Civil de Teresina (Sinduscon) em parceria com a Caixa Econômica Federal.

Dentre as vantagens de se adquirir a tão sonhada casa ou apartamento, o feirão tem financiamento com as menores taxas de juros do mercado, análise de crédito feita na hora, melhores construtoras e mais de mil imóveis disponíveis.

Em mais um momento importante para população ter acesso a um dos bens mais valiosos, que é a casa própria, o presidente do Sinduscon, André Baía explica que pela situação em que o país vive, eventos como esse facilitam a realização do sonho e evidenciam a retomada do crescimento do setor.

“Estamos vivendo um momento conturbado no país, por isso estamos promovendo mais este evento que facilita às pessoas o acesso a tão sonhada casa própria. No feirão teremos 12 construtoras, taxas de juros baixas e uma gama de imóveis à disposição. Nesse caso, tanto a população ganha, como o setor da construção civil ao promover esta ação”, finaliza.

Da redação