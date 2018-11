Elo fecha parceria com Discover e assume cartões Diners no Brasil

O Diners não vai acabar mais no Brasil. Após o Itaú Unibanco notificar usuários sobre a descontinuidade do cartão no país, a Elo confirmou nesta quarta (21) uma parceria com a Discover, empresa de serviços bancários, para ter a marca Diners Club em seu portfólio.

A parceria, porém, não altera o processo de substituição dos cartões Diners, emitidos pelo Itaú, para a bandeira Visa. Segundo o banco, a substituição dos cartões será automática. Até janeiro de 2019, o novo plástico será entregue no endereço já cadastrado pelo usuário, com nova senha e código de acesso à central de atendimento.

Quem quiser continuar com a marca Diners terá de solicitar o cartão com a bandeira pelo Banco do Brasil ou pelo Bradesco.

A Discover Financial Services é uma empresa de serviços bancários e pagamentos. A empresa emite o cartão Discover e oferece empréstimos estudantis, pessoais, imobiliários, bem como contas correntes e poupança e certificados de depósito por meio de seus negócios bancários diretos.

DINERS NO BRASIL

Criada em 1950 nos EUA, após um advogado perceber, ao tentar pagar a conta em um restaurante, que esquecera sua carteira, a americana Diners Club International ("clube internacional do jantar") foi a primeira companhia de cartão de crédito independente do mundo.

No país, a marca pertencia ao Citibank, cuja área de varejo foi adquirida pelo Itaú em 2016.

No domingo (18), a Folha de S.Paulo divulgou que o Itaú vinha notificando usuários sobre o fim da bandeira no Brasil.

Com a extinção da bandeira emitida pelo Itaú, os clientes Diners Club Internacional Multiplus virarão Multiplus Itaucard Gold Visa.

Quem tinha Diners Club Exclusive e Diners Club Internacional mudará para o Credicard Exclusive Platinum Visa -detentores destes cartões terão dois acessos às salas VIPs por um período de 12 meses, sem renovação.

Havia 172,1 mil cartões Diners ativos no fim de 2017, segundo análise da Boanerges com base em dados do BC.

O cartão deve ser desbloqueado nos canais do Citi: www.citi.com.br ou CitiPhone -4004-2484 (capital e região metropolitana) ou 0800 701 2484 (demais localidades). Depois, é preciso alterar as senhas.

Mesmo após o desbloqueio, os canais de atendimento permanecerão os do Citi por um tempo. A migração para os canais do Itaú será feita entre fevereiro e março de 2019.

Segundo o Itaú, a anuidade do Diners será mantida ao menos até a renovação do plano vigente.

A forma de envio de faturas, por email ou correio, permanecerá a mesma. Após a substituição do cartão, faturas fechadas poderão ser consultadas pelo CitiPhone. No site só estarão disponíveis as faturas geradas depois da troca.

O Itaú diz que a migração não influencia a concessão de crédito, mas o limite poderá ser revisto mais adiante.

