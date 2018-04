Eletropaulo e Neoenergia fazem acordo envolvendo oferta de ações

A Eletropaulo anuncia uma oferta restrita de ações e um acordo de investimento com a Neoenergia, do grupo Iberdrola. A oferta primária com a emissão de 58,9 milhões de novas ações, pode ser aumentada em 15% em lote suplementar. A coordenação da “Oferta Eletropaulo” é do Banco Itaú BBA (líder) com Bradesco BBI e JPMorgan, e o preço indicativo é de R$ 22, que foi o do fechamento na B3 nesta segunda-feira, 16, de modo que a oferta pode alcançar (com base na cotação de ontem e considerando o lote suplementar), R$ 1,49 bilhão.

Além disso, a Neoenergia firmou um compromisso de realizar um investimento na Eletropaulo, com a subscrição de ações na oferta ao preço de R$ 25,51. A Neoenergia não participará do bookbuilding, que é o processo de formação de preço. Mas se o preço ofertado for de R$ 25,51, a Neoenergia se compromete a alocar 80% do total, exceto a fatia que venha a ser adquirida por direito de prioridade pelos acionistas da Eletropaulo.

A Neoenergia também se comprometeu a realizar uma oferta concorrente, de aquisição de controle (OPA), inicialmente pelo preço ofertado e então aumentado para equiparar a qualquer preço ofertado que venha a ser pago pela Neoenergia para subscrição de ações na “Oferta Eletropaulo”.

Isto É