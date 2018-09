Eletrobras faz operação contra inadimplência em Teresina e 4 municípios

A Eletrobras Distribuição Piauí inicia, nesta quarta-feira (12), uma operação de recuperação de receitas com o objetivo de diminuir a inadimplência elevada em todo o Estado. A ação planejada envolve, a princípio, a zona leste de Teresina e quatro Municípios da região norte do Piauí, onde a dívida chega a mais de R$ 54 milhões. Em seguida, será estendida para todos os bairros da capital e demais regionais.



O trabalho também visa ao combate de ligações à revelia, que ocorre quando a cliente se religa sem autorização da Eletrobras. Em Teresina, as equipes da Distribuidora estarão concentradas na ponte estaiada Mestre João Isidoro França, a partir da 7h30 de quarta-feira (12), para iniciar a operação.

Os clientes em débitos com a Distribuidora devem procurar os postos de atendimento e realizar negociações.

Nova agência

Desde esta terça-feira (11), os clientes da Eletrobras Piauí dispõem de mais uma agência de atendimento em Teresina, localizada na Alameda Parnaíba, nº 2021, sala D, Praça do Marquês, zona norte da capital. No local, são oferecidos serviços de emissão de segunda via da fatura, solicitação de ressarcimento por danos em equipamentos elétricos; consulta de débitos; pedido de desligamento; dentre outros.





